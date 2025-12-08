Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:50, 8 декабря 2025Бывший СССР

Заявившему о готовности пойти на фронт Кулебе припомнили высказывание о ВСУ

Готовому отправиться на фронт Кулебе припомнили слова о бойцах ВСУ с лопатами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт. В связи с этим ему припомнили высказывание о вооружении бойцов ВСУ лопатами в случае, если у них закончится оружие. На это обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Так, в 2024 году, находясь на должности министра иностранных дел Украины, Кулеба заявил: «Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование», — говорил тогда он.

«ТЦК (территориальное центры комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру»), вы знаете, что делать», — пошутили военкоры, комментируя слова экс-министра.

Ранее Кулеба объяснил, что не пошел добровольцем на фронт, поскольку занимал пост министра иностранных дел, однако от мобилизации уклоняться не планирует. «Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Штурмовики вынудили бойцов ВСУ сбежать с поля боя

    Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

    В России одобрили прием на работу матерей без испытательного срока

    Девушка попыталась избавиться от запаха пота и спровоцировала гигиеническую катастрофу

    Держащих триколор российских бойцов в освобожденном Ровном сняли на видео

    Заявившему о готовности пойти на фронт Кулебе припомнили высказывание о ВСУ

    Задержанная родственница пресс-секретаря Белого дома вышла на связь

    Россиянка описала магазины в США фразой «продают почти просрочку»

    В Раде высмеяли Зеленского из-за вскрывшейся подробности о мирном плане США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok