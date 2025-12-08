Готовому отправиться на фронт Кулебе припомнили слова о бойцах ВСУ с лопатами

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт. В связи с этим ему припомнили высказывание о вооружении бойцов ВСУ лопатами в случае, если у них закончится оружие. На это обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Так, в 2024 году, находясь на должности министра иностранных дел Украины, Кулеба заявил: «Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование», — говорил тогда он.

«ТЦК (территориальное центры комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру»), вы знаете, что делать», — пошутили военкоры, комментируя слова экс-министра.

Ранее Кулеба объяснил, что не пошел добровольцем на фронт, поскольку занимал пост министра иностранных дел, однако от мобилизации уклоняться не планирует. «Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж», — отметил он.