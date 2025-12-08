Жена соратника Ермака зарегистрировала в США бизнес

РИА Новости: Супруга соратника Ермака зарегистрировала в США ювелирный бизнес

Супруга Артема Колюбаева, давнего соратника Андрея Ермака, покинувшего пост главы офиса президента Украины на фоне крупного коррупционного скандала, в 2023 году зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ реестров США.

По данным агентства, женщина позиционировала себя беженкой, покинувшей Украину. Летом 2023 года она оформила компанию EKAJEWELS COMPANY LLC в штате Вирджиния. Отмечается, что фирма занимается продажей ювелирных изделий ручной работы. Также выяснилось, что компания действует в том же районе Вашингтона, где семья Колюбаевых приобрела недвижимость стоимостью 603,5 тысячи долларов.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 1 декабря, по информации Гончаренко, на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на выезд Ермака из страны.