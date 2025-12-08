Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:13, 8 декабря 2025Бывший СССР

Жена соратника Ермака зарегистрировала в США бизнес

РИА Новости: Супруга соратника Ермака зарегистрировала в США ювелирный бизнес
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Супруга Артема Колюбаева, давнего соратника Андрея Ермака, покинувшего пост главы офиса президента Украины на фоне крупного коррупционного скандала, в 2023 году зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ реестров США.

По данным агентства, женщина позиционировала себя беженкой, покинувшей Украину. Летом 2023 года она оформила компанию EKAJEWELS COMPANY LLC в штате Вирджиния. Отмечается, что фирма занимается продажей ювелирных изделий ручной работы. Также выяснилось, что компания действует в том же районе Вашингтона, где семья Колюбаевых приобрела недвижимость стоимостью 603,5 тысячи долларов.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 1 декабря, по информации Гончаренко, на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на выезд Ермака из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    ВСУ нанесли прицельный удар по ехавшему на велосипеде россиянину

    Восемь человек отправили за решетку из-за хищения выплат у бойцов СВО

    Семейную ипотеку россиянам начнут выдавать по-новому

    В России захотели ограничить время нахождения мигрантов в стране

    Американские компании заявили о желании расширить присутствие в России

    Названа главная проблема американского B-21

    Раскрыт процент бесплодия у россиян

    Названы сферы экономики России с самым сильным кадровым голодом

    Женщина с двумя влагалищами рассказала о своей интимной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok