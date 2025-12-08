Реклама

Женщина купила место в бизнес-классе для младенца и вызвала ярость у попутчицы

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка рейса Нью-ЙоркЦюрих купила место в бизнес-классе для младенца и вызвала ярость у попутчицы. Подробностями она поделилась на форуме Reddit, на историю обратило внимание издание People.

Женщина рассказала, что отправилась в путешествие со своей девятимесячной дочерью. Она решила оплатить для себя и ребенка места в бизнес-классе, чтобы иметь возможность немного поспать. По ее словам, младенец проснулся через три часа полета и поплакал около двух минут. Это возмутило одну из попутчиц.

Та подошла к бортпроводникам и громко заявила, что женщину с дочкой надо пересадить в экономкласс. «Когда она вернулась на свое место, то сказала мне, что места в бизнес-классе не рассчитаны на младенцев, и если я "не могу контролировать моего ребенка", то меня здесь не должно быть», — вспоминает пассажирка.

Женщина поделилась произошедшей историей со свекровью, и та поддержала возмутившуюся попутчицу. «Если вы летите с ребенком, вам следует покупать билеты в экономклассе. Это негласное правило», — заявила она. Мнения пользователей Reddit разделились: одни выступили в поддержку автора публикации, другие — защищали ее попутчицу.

Ранее россиянке отказали в регистрации младенца на рейс до Египта. Предполагается, что это произошло из-за технического сбоя при покупке билета.

