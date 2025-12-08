Реклама

07:31, 8 декабря 2025

Женщина с двумя влагалищами рассказала о своей интимной жизни

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Unlikely_Variation20 рассказала о том, какие сложности у нее возникают в интимной жизни из-за редкой генетической мутации. По словам женщины, у нее две матки и два влагалища, разделенных продольной перегородкой.

«Это забавно, но я многие годы не знала об этой проблеме, всегда полагая, что у меня просто узкое влагалище, из-за чего секс был для меня немного некомфортным. Единственный человек, с которым я была вместе с тех пор, как узнала об этом, — это мой нынешний жених, а секрет моего организма был раскрыт, когда нам пришлось вызывать скорую помощь посреди ночи из-за того, что я истекала кровью, когда влагалищная перегородка порвалась во время секса», — написала автор.

Она уточнила, что из двух влагалищ пользуется во время секса левым: снаружи они выглядят как одно, однако уже внутри разделяются перегородкой на два, и правое — заметно уже. Несмотря на такую особенность, девушка смогла самостоятельно родить здорового ребенка, хотя это и было крайне болезненно.

Ранее стало известно, что родившаяся с двумя влагалищами британка растратила заработанные на платформе OnlyFans два миллиона фунтов стерлингов (205 миллионов рублей) и обнищала. 27-летняя Энни Шарлотт узнала о своей физиологической особенности в 16 лет, когда отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали.

