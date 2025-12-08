Реклама

22:54, 8 декабря 2025

Большинство американцев выступили за территориальные уступки Украины ради мира

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jimin Kim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более половины американцев считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения военного конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris.

Согласно данным, 51 процент опрошенных считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки. Две трети респондентов поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров мирный план США сократили с 28 до 20 пунктов.

До этого агентство Bloomberg сообщило о трудностях Европейского союза из-за работы США над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Это подорвало доверие к администрации президента США Дональда Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.

