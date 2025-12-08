Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:47, 8 декабря 2025Культура

Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за авторских прав

Звезда «Клона» Виктор Фазано подал в суд на TV Globo из-за трансляции сериала
Андрей Шеньшаков

Фото: AndrÃ© Horta / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Бразильский актер Виктор Фазано, сыгравший Тавиньо в культовом сериале «Клон», подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за перезапуска трансляций сериала. Об этом сообщает metropoles.com.

Фазано подал иск из-за отсутствия авторских начислений от повторного показа мелодрамы в этом году. Вместе с актером истцами выступила компания Landscapio Comércio. Они обвиняют канал в том, что он получает прибыль с проекта, но не оплачивает роялти.

Согласно юридическим документам, TV Globo должен был отправлять регулярные платежи за право пользования чужой интеллектуальной собственностью.

В мае 2025 года стало известно, что популярная бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фанатам откровенные архивные фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Фон дер Ляйен эмоционально высказалась насчет российских активов

    Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в одном банке

    Экс-министра юстиции Украины упрекнули в трате сотен тысяч долларов на колледж сына

    Песков призвал вести переговоры по Украине за закрытыми дверями

    В МИД России назвали истинную цель встречи Зеленского с европейскими лидерами

    Издание Time назвало артиста 2025 года

    Россиян предупредили об опасности «работы мечты»

    Звезда «Титаника» резко высказалась о худеющих коллегах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok