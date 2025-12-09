Аэропорт Москвы частично вернулся к работе

Московский аэропорт Шереметьево частично вернулся к штатной работе

Московский аэропорт Шереметьево частично вернулся к штатной работе — рейсы принимаются и отправляются по согласованию. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что согласование с соответствующими органами необходимо из-за действующих ограничений на полеты в районе авиагавани. «Есть корректировки в расписании части рейсов, несколько самолетов "ушли" на запасные аэродромы», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее стало известно, что в воздушной гавани Москвы ввели временные ограничения. В Шереметьево перестали принимать и выпускать самолеты.