17:52, 9 декабря 2025

Аэропорт Москвы частично вернулся к работе

Московский аэропорт Шереметьево частично вернулся к штатной работе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Московский аэропорт Шереметьево частично вернулся к штатной работе — рейсы принимаются и отправляются по согласованию. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что согласование с соответствующими органами необходимо из-за действующих ограничений на полеты в районе авиагавани. «Есть корректировки в расписании части рейсов, несколько самолетов "ушли" на запасные аэродромы», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее стало известно, что в воздушной гавани Москвы ввели временные ограничения. В Шереметьево перестали принимать и выпускать самолеты.

