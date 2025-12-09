Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:51, 9 декабря 2025Спорт

Американский хоккеист рассказал о выученных ругательствах на русском

Хоккеист «Авангарда» Чеккони заявил, что выучил ругательства до приезда в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал о выученных ругательствах на русском языке. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист признался, что некоторые русские ругательства выучил еще до переезда в Россию. Пару лет назад русские одноклубники обучили его паре слов, которые он теперь избегает использовать публично, чтобы не навредить ни себе, ни им.

Чеккони перешел в «Авангард» летом 2025 года. До этого он выступал за ряд команд в Американской хоккейной лиге.

Ранее американский нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал об изучении русского языка. Он подчеркнул, что выучил множество нецензурных слов, которые услышал в раздевалке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Реакция Путина на обращение на «ты» попала на видео

    Схватка леопарда с зеброй попала на видео

    В словах Трампа о Зеленском заметили «черную метку»

    Россиянам назвали лучшие места страны для тихого Нового года

    Жители российского города обвинили власти в снежном апокалипсисе

    Просрочки россиян по ипотеке на «вторичку» подсчитали

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok