Американский хоккеист рассказал о выученных ругательствах на русском

Хоккеист «Авангарда» Чеккони заявил, что выучил ругательства до приезда в Россию

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал о выученных ругательствах на русском языке. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист признался, что некоторые русские ругательства выучил еще до переезда в Россию. Пару лет назад русские одноклубники обучили его паре слов, которые он теперь избегает использовать публично, чтобы не навредить ни себе, ни им.

Чеккони перешел в «Авангард» летом 2025 года. До этого он выступал за ряд команд в Американской хоккейной лиге.

Ранее американский нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал об изучении русского языка. Он подчеркнул, что выучил множество нецензурных слов, которые услышал в раздевалке.

