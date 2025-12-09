Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:39, 9 декабря 2025Бывший СССР

Армия России уничтожила шесть боевых групп ВСУ

Армия России уничтожила шесть боевых групп ВСУ в Сумской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Шесть боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила армия России в Сумской области при попытке скрытно зайти на позиции. Об этом сообщает ТАСС.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил командный пункт под Сумами 6 декабря. В интервью Sky News главком признал преимущество армии России перед украинскими войсками. Он отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

До этого было опубликовано видео мощнейшего удара РСЗО «Ураган» 1-й танковой армии по пункту дислокации Вооруженных сил Украины. Удар произошел на Купянском направлении в ночное время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Позиция России удивила Китай на фоне одной проблемы

    Армия России уничтожила шесть боевых групп ВСУ

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья

    В Минпросвещения перечислили самые востребованные профессии в колледжах

    В России европейского «Тигра» назвали «душегубкой»

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    ВСУ попытались замедлить продвижение ВС России на одном участке фронта

    Визит Зеленского в Лондон назвали полным провалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok