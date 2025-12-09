Перечислены лучшие игры года

Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей видеоигрой года по версии журнала Time

Редакция американского журнала Time перечислила лучшие видеоигры 2025 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшей игрой 2025-го журналисты назвали Clair Obscur: Expedition 33 — RPG от французской студии Sandfall Interactive, вышедшей для персональных компьютеров (ПК), PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы отметили, что тайтл «появился из ниоткуда», а за его созданием стоит маленькая команда из 30 человек.

На втором месте оказалась Death Stranding 2: On the Beach — видеоигра в жанре action-adventure, разработанная для PS5 студией геймдизайнера Хидео Кодзимы. На третьем — еще один эксклюзив для PlayStation 5, Ghost of Yotei.

В топ-10 также включили Split Fiction, Silent Hill f, Hollow Knight: Silksong, Lost Records: Bloom and Rage, Doom: The Dark Ages, Sonic Racing: CrossWorlds и Marvel Rivals.

Редакция Time заключила, что 2025-й оказался сложным годом для игровой индустрии. Также авторы обратили внимание, что современные видеоигры стали длиннее — на прохождение нужно потратить от 60 до 100 часов. «С одной стороны, это здорово. Потратив 70 долларов (5,4 тысячи рублей), я хочу, чтобы игра соответствовала цене», — заключили журналисты.

Лучшей видеоигрой 2024 года Time назвал Age: The Veilguard.

В октябре редакция журнала Time назвала лучшие изобретения 2025 года. К ним отнесли наушники Apple AirPods Pro 3, камеру Fujifilm Instax Wide Evo, ноутбук Tecno Megabook S14, умное кольцо Oura Ring 4 и прочие гаджеты, сервисы и технологии.