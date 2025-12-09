Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:22, 9 декабря 2025Наука и техника

Перечислены лучшие игры года

Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей видеоигрой года по версии журнала Time
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра Clair Obscur: Expedition 33

Редакция американского журнала Time перечислила лучшие видеоигры 2025 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшей игрой 2025-го журналисты назвали Clair Obscur: Expedition 33 — RPG от французской студии Sandfall Interactive, вышедшей для персональных компьютеров (ПК), PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы отметили, что тайтл «появился из ниоткуда», а за его созданием стоит маленькая команда из 30 человек.

На втором месте оказалась Death Stranding 2: On the Beach — видеоигра в жанре action-adventure, разработанная для PS5 студией геймдизайнера Хидео Кодзимы. На третьем — еще один эксклюзив для PlayStation 5, Ghost of Yotei.

В топ-10 также включили Split Fiction, Silent Hill f, Hollow Knight: Silksong, Lost Records: Bloom and Rage, Doom: The Dark Ages, Sonic Racing: CrossWorlds и Marvel Rivals.

Редакция Time заключила, что 2025-й оказался сложным годом для игровой индустрии. Также авторы обратили внимание, что современные видеоигры стали длиннее — на прохождение нужно потратить от 60 до 100 часов. «С одной стороны, это здорово. Потратив 70 долларов (5,4 тысячи рублей), я хочу, чтобы игра соответствовала цене», — заключили журналисты.

Лучшей видеоигрой 2024 года Time назвал Age: The Veilguard.

В октябре редакция журнала Time назвала лучшие изобретения 2025 года. К ним отнесли наушники Apple AirPods Pro 3, камеру Fujifilm Instax Wide Evo, ноутбук Tecno Megabook S14, умное кольцо Oura Ring 4 и прочие гаджеты, сервисы и технологии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Google снова выпустит умные очки

    Россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok