Названы главные изобретения 2025 года

Time назвал наушники AirPods, ТВ от Samsung и ноутбук Tecno изобретениями года

Редакция американского журнала Time назвала лучшие изобретения 2025 года. Список доступен на сайте издания.

Журналисты журнала проанализировали и выбрали из сотен изобретений, открытых технологий и гаджетов 300 главных. Специалисты Time сформировали итоговый список, разложив изобретения по категориям. В категории «Робототехника» попал домашний робот Figure 03, компактный дрон HoverAir X1 ProMax. В раздел «Космос» добавили технологию передачи интернета AST SpaceMobile BlueBird и Обсерваторию имени Веры Рубин.

Лучшими гаджетами в разных категориях оказались наушники Apple AirPods Pro 3, видеорегистратор 70mai Dash Cam 4K Omni, микро-SSD Biwin, камера моментальных фотоснимков Fujifilm Instax Wide Evo, камерофон Huawei Pura 80 Ultra, телевизор Samsung Micro RGB, ноутбук Tecno Megabook S14.

Лучшими носимыми устройствами выбрали умное кольцо Oura Ring 4 и монитор сна Garmin Index Sleep Monitor. В список главных транспортных средств попали электрокары BMW iX3 и BYD Seagull.

В ноябре 2024 года Time назвал лучшими изобретениями прозрачный телевизор LG Signature, наушники AirPods Pro 2 и тройной смартфон Huawei Mate XT.