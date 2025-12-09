Реклама

Россия
19:56, 9 декабря 2025Россия

Боец СВО заявил о спасшем его сослуживце фразой «чувствовал каждую входившую в него пулю»

RT: Российский боец прикрыл собой сослуживца и принял на себя автоматную очередь
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) с позывным Шрам прикрыл собой сослуживца и принял на себя автоматную очередь, которую по нему выпустил украинский солдат. Историю публикует RT.

По данным канала, при штурме Волчанска военнослужащий с позывным Начкар был ранен, но с травмой продолжил ползти к российским позициям. При этом он снял с себя бронежилет и каску, так как в обмундировании и с ранением было тяжело передвигаться. С ним был еще один раненый сослуживец.

«Противник выбежал внезапно. Шрам среагировал буквально мгновенно, за доли секунды и принял решение накрыть меня собой. Он развернулся, обнял меня и полностью закрыл собой. Автоматную очередь он принял на себя», — вспомнил Начкар.

Шрам не выжил. «Я чувствовал каждую пулю, которая входила в него. Он принял на себя весь магазин, а я был ранен только одной пулей. И мне кажется, то, что я всю его боль ощущал, это в разы больнее», — заключил российский военный.

По его словам, это не единственный случай, когда Шрам спас ему жизнь. До этого он вытаскивал на себе с поля боя дезориентированного Начкара с ранением, невзирая на атаки дронов и обстрелы минометов.

Ранее сообщалось, что боец Вооруженных сил России из другого подразделения накрыл собой гранату и спас незнакомых ему российских военных. «Никто не знал, как его звали, ни какой у него позывной, ни кто он вообще», — вспомнил один из выживших участников СВО.

