RT: Бойцам СВО приходилось пить слитую из батарей ржавую воду в жару

Российским бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине приходилось пить слитую из батарей ржавую воду в 42-градусную жару во время штурма Волчанска. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Начкар в беседе с RT.

По данным канала, штурмовики провели неделю в Волчанске без питьевой воды. Из-за этого находчивые бойцы начали сливать ржавую воду с батарей в 42-градусную жару и пили ее по крышечке.

«И это тебе на полдня. Жара 42 градуса, боевые действия и на тебе еще снаряжение. Ломали батареи, сливали ржавую воду, которая как сироп коричневый течет, и через марлю процеживали. Губы чуть смочил, крышечку выпил — и монетку или камушек в рот, чтобы хоть как-то слюну вырабатывать», — рассказал Начкар.

Ранее штурмовавший Белогоровку замполит батальона с позывным Касатка рассказал о проблемах с водой в населенном пункте. Она была в старых трубах, и ее приходилось кипятить и обеззараживать с помощью специальных таблеток.