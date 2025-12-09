Реклама

18:28, 9 декабря 2025Россия

Бойцам СВО приходилось пить слитую из батарей ржавую воду в 42-градусную жару

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российским бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине приходилось пить слитую из батарей ржавую воду в 42-градусную жару во время штурма Волчанска. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Начкар в беседе с RT.

По данным канала, штурмовики провели неделю в Волчанске без питьевой воды. Из-за этого находчивые бойцы начали сливать ржавую воду с батарей в 42-градусную жару и пили ее по крышечке.

«И это тебе на полдня. Жара 42 градуса, боевые действия и на тебе еще снаряжение. Ломали батареи, сливали ржавую воду, которая как сироп коричневый течет, и через марлю процеживали. Губы чуть смочил, крышечку выпил — и монетку или камушек в рот, чтобы хоть как-то слюну вырабатывать», — рассказал Начкар.

Ранее штурмовавший Белогоровку замполит батальона с позывным Касатка рассказал о проблемах с водой в населенном пункте. Она была в старых трубах, и ее приходилось кипятить и обеззараживать с помощью специальных таблеток.

