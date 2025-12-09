Реклама

09:49, 9 декабря 2025Мир

Британия призовет Европу объединиться против «российской киберугрозы»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Великобритания и Европа должны объединить свои усилия против киберугроз, которые якобы исходят от России. С таким призывом выступила глава МИД королевства Иветт Купер, передает The Independent.

«Великобритания и Европа должны срочно объединиться, чтобы дать отпор эскалации атак со стороны России и других враждебных государств (...). По всей Европе мы наблюдаем эскалацию гибридных угроз, в том числе киберугроз, направленных на ослабление критически важной национальной инфраструктуры и вмешательство в наши демократии», — заявила дипломат.

При этом Купер не привела никаких доказательств своим словам.

13 апреля российский посол в Соединенном королевстве Андрей Келин подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Великобритании, хотя Лондон и стремится изображать, будто находится в постоянной опасности.

Кроме того, президент России Владимир Путин отмечал, что Запад сам придумал страшилку о якобы намерении Москвы напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год. Он пояснил, что власти западных государств постоянно твердят о «какой-то российской угрозе», однако подобные заявления являются «беспардонной ложью».

