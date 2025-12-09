Дума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла закон об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому уточняются штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент штрафы назначают за несообщение о месте жительства на период проведения призыва. Закон устанавливает время назначения штрафов в течение всего календарного года.

Сделано это в связи с принятием закона о круглогодичном призыве на срочную службу. Штрафы за правонарушение составят от 10 до 20 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон о круглогодичном призыве. Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года.