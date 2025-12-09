Реклама

Мир
04:06, 9 декабря 2025

Экс-советник Пентагона поставил Мерца на место после встречи с Зеленским

Макгрегор: Встреча «коалиции желающих» не сможет помочь Киеву затянуть конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Внеочередная встреча «коалиции желающих» не сможет помочь Украине разработать стратегию по затягиваю конфликта. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

«Это последний шанс для Фридриха Мерца и прочих! Они ("Коалиция желающих" — прим. "Ленты.ру") должны придумать, как затянуть войну, но они не смогут — и в итоге мир установится путем разгрома Киева на поле боя», — отметил эксперт.

При этом Владимиру Зеленскому, как считает Макгрегор, придется покинуть страну. По словам эксперта, европейские политики теряют свой рейтинг и стремятся изо всех сил сбалансировать ситуацию за счет надуманных успехов во внешней политике.

Ранее французский глава Эммануэль Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта. Среди этих «козырей» политик называет антироссийские санкции, а также тот факт, что «Украина еще сопротивляется».

Кроме того, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать решающими для завершения конфликта на Украине.

