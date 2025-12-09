Реклама

Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает CNN.

Среди этих «козырей» Макрон называет антироссийские санкции, а также тот факт, что «Украина еще сопротивляется».

Также французский лидер уточнил, что стремится к новому этапу переговоров. Он добавил, что надеется на сближение позиций Европы, Украины и США.

Ранее глава Пятой республики объявил о завершении работы над гарантиями безопасности Украины от западных стран из «коалиции желающих».

До этого Макрон заявил, что Европейский союз не желает мира, который стал бы капитуляцией Украины. Он обратил внимание, что новый мирный план США демонстрирует приемлемые для России условия, но есть аспекты, которые необходимо улучшить, чтобы сделать его приемлемым и для Украины с Европой.

