21:29, 8 декабря 2025Мир

Мерц и Макрон обратились к Зеленскому с важным посланием

Мерц и Макрон сообщили Зеленскому, что ближайшие дни могут стать решающими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать решающими для завершения конфликта на Украине. Об этом проинформировало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У нас много карт на руках», — обратились к Зеленскому европейские политики.

До этого издание The Independent написало о том, что 8 декабря украинский лидер во время визита в Лондон встретится не только с Макроном и Мерцем, но и британским премьером-министром Киром Стармером. Как уточнялось, главной темой их переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц становятся апологетами неонацизма и агрессии в Евразии. Так, по информации западных СМИ, европейские лидеры убеждают президента Украины отказаться от вывода войск из Донбасса и продолжать воевать «до последнего украинца», что ведет к эскалации.

Несколькими днями ранее журналисты написали о том, что европейские лидеры встревожились из-за интереса президента США Дональда Трампа к возобновлению связей с Россией.

