Евросоюз предупредили об ударе по евро из-за конфискации российских активов

Сенатор Уваркина: Конфискация российских активов станет ударом по евро

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина предупредила, что конфискация замороженных российских активов и передача их Украине, нанесет удар по статусу евро, как надежной валюте. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, это станет беспрецедентным и крайне опасным шагом, который негативно повлияет на европейскую экономику и мировую финансовую систему. «Экспроприация резервов Центрального банка — это фундаментальный подрыв принципа неприкосновенности собственности и иммунитета государственных активов», — сказала Уваркина.

Ранее в Бельгии заявили, что предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов России не снимает опасений страны по этой инициативе.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.