Финны захотели повоевать

Yle: Национальный совет заявил о непреклонной воле финнов защищать свою родину

Национальный совет Финляндии по планированию информации в сфере обороны в отчете по итогам проведенного исследования указал, что воля финнов защищать свою родину остается непреклонной. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«В ходе опроса 78 процентов респондентов посчитали, что финны должны защищать себя с помощью оружия в случае нападения на Финляндию», — говорится в публикации.

Кроме того, четыре из пяти финских граждан заявили о готовности оборонять страну «в соответствии со своими способностями и навыками».

Ранее доктор исторических наук, заведующий кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Константин Худолей в беседе с «Лентой.ру» заявил, что власти Финляндии в последние годы начали воспринимать Россию главной угрозой и смогли убедить население в реальности этого вызова.