Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 9 декабря 2025Мир

Финны захотели повоевать

Yle: Национальный совет заявил о непреклонной воле финнов защищать свою родину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Национальный совет Финляндии по планированию информации в сфере обороны в отчете по итогам проведенного исследования указал, что воля финнов защищать свою родину остается непреклонной. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«В ходе опроса 78 процентов респондентов посчитали, что финны должны защищать себя с помощью оружия в случае нападения на Финляндию», — говорится в публикации.

Кроме того, четыре из пяти финских граждан заявили о готовности оборонять страну «в соответствии со своими способностями и навыками».

Ранее доктор исторических наук, заведующий кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Константин Худолей в беседе с «Лентой.ру» заявил, что власти Финляндии в последние годы начали воспринимать Россию главной угрозой и смогли убедить население в реальности этого вызова.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Найдены фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

    Глава Генштаба назвал основную задачу военнослужащих одной группировки в зоне СВО

    НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok