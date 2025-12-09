Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:57, 9 декабря 2025Ценности

Фотограф показала обнаженный снимок Беллы Хадид

Фотограф Зои Гроссман показала откровенный снимок модели Беллы Хадид
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Известный фотограф Зои Гроссман показала откровенный снимок американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица предстала на размещенном кадре, лежа на газоне. Она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь и гениталии листьями салата. Также знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В октябре американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для журнала Beyond Noise

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok