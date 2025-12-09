Германия отказалась принимать новых беженцев

SZ: Германия не будет принимать беженцев в рамках механизма солидарности ЕС

Германия приняла решение отказаться от приема новых беженцев. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на главу МВД страны Александра Добриндта.

«Германия не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности, призванного снизить давление на государства — члены ЕС», — говорится в материале.

Кроме того, уточняется, что в ближайшее время внутри Евросоюза будут переселены до 21 тысячи просителей убежища — это планируется сделать для того, чтобы снизить нагрузки на страны, наиболее обремененные беженцами.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Европа постепенно пересматривает отношение к украинским беженцам, и этот процесс уже заметен в нескольких странах.