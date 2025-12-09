Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 9 декабря 2025Мир

Германия отказалась принимать новых беженцев

SZ: Германия не будет принимать беженцев в рамках механизма солидарности ЕС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Германия приняла решение отказаться от приема новых беженцев. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на главу МВД страны Александра Добриндта.

«Германия не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности, призванного снизить давление на государства — члены ЕС», — говорится в материале.

Кроме того, уточняется, что в ближайшее время внутри Евросоюза будут переселены до 21 тысячи просителей убежища — это планируется сделать для того, чтобы снизить нагрузки на страны, наиболее обремененные беженцами.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Европа постепенно пересматривает отношение к украинским беженцам, и этот процесс уже заметен в нескольких странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Стало известно о негативном отношении администрации США к визиту Зеленского в Лондон

    В США заявили о давлении на Зеленского ради территориальных уступок

    Европу назвали униженной из-за действий США

    Германия отказалась принимать новых беженцев

    Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения

    Врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки

    Кайли Дженнер показала на камеру откровенное декольте

    Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok