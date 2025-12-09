Гигантский питон сбросил фермера с мотоцикла и расправился с ним

В Индонезии гигантский питон сбросил фермера с мотоцикла и задушил

В Индонезии семиметровый сетчатый питон сбросил фермера с мотоцикла и расправился с ним. Об этом сообщает Daily Star.

Гигантская змея напала на 57-летнего Нурдина, когда тот вместе с женой возвращался домой с плантации. Супруги ехали среди высокой травы. Неожиданно питон вцепился Нурдину в ногу и сбросил с мотоцикла. Затем змея мгновенно обвилась вокруг мужчины и начала душить.

Жена индонезийца бросилась за помощью в ближайшую деревню. Когда на место происшествия прибежали люди, спасти Нурдина было уже невозможно. Чтобы освободить его тело, змею пришлось разрубить на несколько частей.

Сетчатые питоны обитают в Южной и Юго-Восточной Азии и считаются одними из самых длинных змей в мире. Существуют исторические свидетельства о питонах длиной около 10 метров. Официально зафиксированы особи длиной около семи метров. Именно такой длины была змея, которая атаковала Нурдина.

Ранее сообщалось, что на территории тепловой электростанции в городе Кота, штат Раджастхан, Индия, гигантский питон напал на рабочего. Происшествие попало на видео, снятое очевидцами.