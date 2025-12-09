NBC: Гражданку Украины задержали в США из-за истечения срока статуса защиты

Гражданку Украины задержали в Соединенных Штатах Америки (США) из-за истечения срока действия предоставленного ей временно защищенного статуса (TPS), об этом сообщает телеканал NBC.

Девушка прибыла в Америку как беженец в 2022 году, через год она получила статус TPS. Как передает телеканал со ссылкой на слова мужа задержанной, в январе 2025 года было подано онлайн-заявление на продление. На портале ответили, что решение должно быть принято в течение двух недель.

Но в марте служба гражданства и иммиграции США пригласила ее на собеседование по поводу грин-карты на 4 декабря. Когда беженка из Украины пришла на собеседование, ее задержали иммиграционные власти. Причиной задержания стало истечение срока действия временно защищенного статуса. Сейчас украинка находится под стражей.

