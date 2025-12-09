Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:44, 9 декабря 2025Мир

Гражданку Украины задержали в США

NBC: Гражданку Украины задержали в США из-за истечения срока статуса защиты
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Гражданку Украины задержали в Соединенных Штатах Америки (США) из-за истечения срока действия предоставленного ей временно защищенного статуса (TPS), об этом сообщает телеканал NBC.

Девушка прибыла в Америку как беженец в 2022 году, через год она получила статус TPS. Как передает телеканал со ссылкой на слова мужа задержанной, в январе 2025 года было подано онлайн-заявление на продление. На портале ответили, что решение должно быть принято в течение двух недель.

Но в марте служба гражданства и иммиграции США пригласила ее на собеседование по поводу грин-карты на 4 декабря. Когда беженка из Украины пришла на собеседование, ее задержали иммиграционные власти. Причиной задержания стало истечение срока действия временно защищенного статуса. Сейчас украинка находится под стражей.

Ранее Госпогранслужба Украины задержала жительницу страны, которая планировала вывезти в Румынию 970 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сняли на видео

    «Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

    В России напомнили об опыте союзничества с США

    Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

    Леопард пробрался в деревню и растерзал мужчину

    Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

    В Европе раскрыли риски конфискации замороженных российских активов

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok