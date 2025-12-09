Реклама

17:25, 9 декабря 2025Забота о себе

Россиянам подсказали одну хитрость для эффективного похудения

Врач Вялов посоветовал выпить воды перед едой для притупления чувства голода
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что для эффективного и комфортного похудения можно воспользоваться одной хитростью. Ее он подсказал россиянам в Telegram-канале.

Так, Вялов посоветовал перед едой выпить обычной воды. Благодаря этому простому действию у человека притупится чувство голода. В результате естественным образом уменьшится объем съеденной порции, пояснил врач.

«Это физиологический процесс, который работает для большинства людей. Данный метод является классическим решением для тех, кто хочет снизить вес без изнурительных диет и резких изменений в образе жизни», — добавил специалист.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская посоветовала отказаться от энергетических мармеладок. По ее словам, такие жевательные конфеты могут привести к тахикардии.

