00:44, 9 декабря 2025Спорт

Известный российский пловец примет участие в «Играх на стероидах» в США

Российский 26-летний пловец Сомов примет участие в «Играх на стероидах» в США
Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

Российский 26-летний пловец Евгений Сомов подтвердил свое участие в «Играх на стероидах», которые впервые пройдут в Лас-Вегасе весной 2026 года. Об этом сообщили на официальном сайте турнира.

Сомов проживает в Соединенных Штатах Америки (США) и был единственным российским пловцом, который выступал на Олимпиаде 2024 года в Париже. Однако там он не прошел квалификацию в дистанциях 500 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Помимо Сомова участие в играх подтвердили еще шесть известных спортсменов: пловцы Изабелла Арсила, Наталия Фрикковска, Фелипе Лима, Макс Маккаскер, спринтер Эммануэль Матади и тяжелоатлетка Беатрис Пирон.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Игр, организаторы не будут запрещать российским и белорусским спортсменам демонстрировать национальную символику.

Первые игры состоятся 24 мая 2026 года.

Ранее данный проект был раскритикован Международным олимпийским комитетом, Всемирным антидопинговым агентством и международными спортивными организациями, которые пригрозили участникам «Игр на стероидах» пожизненным отстранением от своих соревнований.

