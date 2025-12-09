Реклама

Наука и техника
14:01, 9 декабря 2025Наука и техника

«Калашников» передал заказчику опоры для борьбы с дронами

«Калашников» передал заказчику тактические опоры для стрельбы по дронам
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

«Калашников» передал заказчику тактические опоры для стрелкового оружия, которые помогут бороться с дронами. Об этом сообщили в концерне.

«АО "Концерн "Калашников" передало крупной российской компании топливно-энергетического комплекса тактические опоры для автоматического стрелкового оружия с целью защиты режимных объектов. Изделия изготовлены и отгружены заказчику в срок и полном объеме согласно контрактным обязательствам», — говорится в сообщении.

На опору крепят оружие, которое используют для стрельбы по малоразмерным беспилотникам. Такие цели можно поражать на дистанции до 300 метров, а дальность поражения живой силы противника составляет 1000 метров. Складная телескопическая тренога может нести подвижные верхние станки различных модификаций. Они позволяют установить на изделие один или два пулемета Калашникова, пулемета Дегтярева, либо автомата Калашникова.

В зависимости от модификации опора весит от 15 до 38 килограммов. Изделие несет открытый механический прицел, который можно дополнить вспомогательным оборудованием и оптико-электронными прицельными приспособлениями.

Ранее стало известно, что в России разработали пулеметную турель с искусственным интеллектом «Людмила». Устройство с пулеметом ПКТ способно обнаруживать цели на дальности до 500 метров.

