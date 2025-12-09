Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:45, 9 декабря 2025Ценности

Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

Певица Кэти Перри выступила на сцене в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @katyperry

Американская певица Кэти Перри выступила на сцене в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя артистка предстала перед публикой в имитирующем доспехи костюме. Упомянутый наряд состоял из оголяющего тело боди, который соединялся с обувью и нарукавниками.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

При этом звезда продемонстрировала фигуру. В то же время стилисты завили ее волосы в локоны и распустили.

Ранее в декабре Кэти Перри надела мини-юбку и в сопровождении бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо встретилась с экс-премьером Японии Фумио Кисидой. 41-летняя артистка и ее избранник во время поездки пообедали с Кисидой и его супругой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию

    Стало известно о гибели в ВСУ целыми семьями

    Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине

    Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

    Двух российских баскетболистов дисквалифицировали на два года за ставки

    Раскрыто число похороненных за неделю солдат ВСУ в одном украинском регионе

    Стало известно о гибели служившего по «молодежному контракту» бойца ВСУ

    Стало известно о личном желании Трампа вовлечь своего зятя в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok