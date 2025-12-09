Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

Певица Кэти Перри выступила на сцене в откровенном наряде

Американская певица Кэти Перри выступила на сцене в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя артистка предстала перед публикой в имитирующем доспехи костюме. Упомянутый наряд состоял из оголяющего тело боди, который соединялся с обувью и нарукавниками.

При этом звезда продемонстрировала фигуру. В то же время стилисты завили ее волосы в локоны и распустили.

Ранее в декабре Кэти Перри надела мини-юбку и в сопровождении бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо встретилась с экс-премьером Японии Фумио Кисидой. 41-летняя артистка и ее избранник во время поездки пообедали с Кисидой и его супругой.