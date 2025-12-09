Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:51, 9 декабря 2025Наука и техника

Российские подлодки назвали вызовом для британских ВМФ

FT: Бесшумная АПЛ «Хабаровск» с «Посейдонами» — главный вызов для британских ВМС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
АПЛ «Хабаровск»

АПЛ «Хабаровск». Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» способна передвигаться по Мировому океану практически незаметно и бесшумно. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Обозреватель издания Чарльз Кловер заявил, что спуск АПЛ «Хабаровск» в начале ноября вызвал ажиотаж в оборонных кругах. По словам специалиста, подлодка вооружена торпедами «Посейдон», которые могут вызвать «радиоактивное цунами», но эксперты также отметили передовые технологии шумоизоляции.

«"Хабаровск" способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу не только для морских путей, но и для обширной сети подводной инфраструктуры Европы», — заявил Кловер. По его словам, появление российской АПЛ — главный вызов для Вооруженных морских сил (ВМС) Великобритании, которые разработали планы по созданию нового поколения сенсорных технологий.

Кловер обратил внимание, что «Хабаровск» получил композитное покрытие корпуса, уникальные водометные двигатели и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора. По его словам, благодаря этому российские субмарины стали почти неслышны.

В заключение автор привел слова бывшего норвежского подводника, который оценил возможности Военно-морского флота (ВМФ) России. «Их межконтинентальные баллистические ракеты уже могут достигать США и Европы из него. Поэтому они могут оставаться скрытыми, играя в прятки, в пределах Баренцева моря», — подчеркнул собеседник.

Ранее эксперты американского издания TWZ назвали АПЛ «Хабаровск» с «Посейдонами» головной болью противников России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

    Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    GAC прокомментировал слухи об уходе из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok