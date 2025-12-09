Лавров встретился с главой МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом встречи министры обменялись рукопожатиями и сделали совместное фото.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия отправляет в Москву большую делегацию, которой предстоит обсудить сотрудничество с Россией в период санкционного давления. По его словам, объем венгерских инвестиций в Россию уже составил больше миллиарда евро.

В конце ноября президент России Владимир Путин констатировал, что российско-венгерский товарооборот упал из-за внешних ограничений на 23 процента, но в последнее время снова стал расти.