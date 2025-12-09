Реклама

Экономика
14:14, 9 декабря 2025Экономика

Страна Евросоюза инвестировала в Россию больше миллиарда евро

Сийярто: Инвестиции Венгрии в Россию составляют больше миллиарда евро
Кирилл Луцюк

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Венгрия отправляет в Москву большую делегацию, которой предстоит обсудить сотрудничество с Россией в период санкционного давления. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, объем венгерских инвестиций в Россию уже составил больше миллиарда евро.

Ранее Сийярто назвал мошенничеством и диктатом планы Европейского союза по отказу от российских нефти и газа. Кроме того, он предупредил, что запрет на импорт российских нефти и газа вынудит Венгрию и Словакию обратиться в Европейский суд, поскольку у этих стран ЕС возникнут серьезные проблемы в сфере энергетики.

В конце ноября президент России Владимир Путин констатировал, что российско-венгерский товарооборот упал из-за внешних ограничений на 23 процента, но в последнее время снова стал расти.

