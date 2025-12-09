Леопард пробрался в деревню и растерзал мужчину

В Индии леопард пробрался в деревню и убил 45-летнего мужчину

В Индии леопард пробрался в деревню в штате Уттаракханд и растерзал 45-летннего мужчину. Об этом сообщает NDTV.

Нападение произошло рано утром в четверг, 4 декабря, в деревне Гаджалд. Дикая кошка набросилась Раджендра Наутияла вскоре после того, как он вышел из дома. Спасти мужчину не смогли. На место сразу же прибыли представители властей. Они выдали охотникам разрешение на уничтожение агрессивного животного, а также постановили закрыть все школы в районе на два дня.

Представители Департамента лесного хозяйства выразили соболезнования семье Наутияла и пообещали выплатить компенсацию в размере одного миллиона рупий (850 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш пойман леопард-людоед, терроризировавший села в округе Бахрайч. Зверь попался в клетку-ловушку, которую установили в ноябре рядом с одной из деревень.