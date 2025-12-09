Летевшего на свою свадьбу в Дубай россиянина с черной икрой заподозрили в контрабанде

Таможенники в Домодедово задержали россиянина с икрой на 340 тысяч рублей

Россиянина, летевшего в Дубай (ОАЭ) с банками черной икры, задержали в московском аэропорту Домодедово и заподозрили в контрабанде. Об этом сообщается на официальном сайте Домодедовской таможни.

Уточняется, что 22-летнего пассажира остановили для выборочного контроля во время прохождения «зеленого» коридора. При себе у молодого человека был черный пакет, в котором находилось семь банок с икрой общим весом более пяти килограммов. Он заявил, что купил деликатес у знакомых и вез его на торжество в честь своей свадьбы, о таможенных правилах он не знал.

Экспертиза установила, что в банках была икра стерляди и осетра. Общая стоимость товара составляла более 340 тысяч рублей. В источнике говорится, что стерлядь и осетр включены в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации как уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

В действиях пассажира усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей о контрабанде стратегически важных ресурсов. Наказание за него — до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в декабре две россиянки приехали на родину из Таиланда с 15 килограммами саженцев в багаже и нарвались на штраф. Всего в двух чемоданах туристок лежало 212 ростков.