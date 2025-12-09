Реклама

00:36, 9 декабря 2025Мир

Маск назвал виновных в убийстве Европы

Маск: Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: IMAGO / AdMedia / Starface / Global Look Press

Комиссары Евросоюза (ЕС) ответственны за убийство Европы. Такое мнение в соцсети X высказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы», — возмутился бизнесмен.

В понедельник Илон Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу.

Еще летом американский миллиардер призвал все страны Евросоюза покинуть блок. Так он прокомментировал пост другого пользователя о необходимости IREXIT — выхода Ирландии из Евросоюза.

До этого Маск раскритиковал ЕС и Украину за проведение торжественных ужинов на фоне продолжения боевых действий.

