Мировой экономике спрогнозировали «эффект храповика»

Аналитик Куликов: Мир столкнется с «эффектом храповика» после отмены пошлин США

Мировая экономика может столкнуться с так называемым «эффектом храповика» после снижения или отмены повышенных импортных пошлин США. Такой прогноз дал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, его слова приводит РИА Новости.

В случае реализации одного из вышеуказанных сценариев компании вовсе не обязательно начнут снижать цены на свои товары. Многие участники глобального рынка продолжат находиться в состоянии перманентной готовности к очередному скачку американских пошлин.

Сохранение стоимости продукции на прежнем уровне станет для них своего рода перестраховкой на случай ужесточения таможенной политики США, констатировал эксперт. «Вероятнее всего, (в случае снижения или отмены пошлин США — прим. «Ленты.ру») увидим проявление так называемого "эффекта храповика"», — констатировал Куликов.

Эффект от повышенных пошлин США, отмечала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, начнет в полной мере проявляться в следующем году. Одним из главных последствий ужесточения таможенной политики США глава американской логистической компании FedEx Радж Субраманиам назвал разрыв глобальных цепочек поставок. Мировой промышленности, пояснил он, потребуется много времени для адаптации в новым реалиям.