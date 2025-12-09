Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 9 декабря 2025Экономика

Москву завалит снегом

Синоптик Позднякова: Снегопад начнется в столице в 18 часов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Снегопад начнется в Москве во вторник, 9 декабря, в период с 18 до 21 часа. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что снегопад усилится к трем часам ночи среды, 10 декабря.

В настоящее время зона осадков приблизилась к границам Московской области. Днем во вторник сильные осадки прошли в Смоленской области — из-за снегопада видимость сократилась до двух километров. Также осадки наблюдались в Тверской области: в Вышнем Волочке и Торжке.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшую среду в Москве будет наблюдаться репетиция зимы, однако снег пролежит на улицах не более чем полтора дня.

При этом синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала резкое снижение температуры произойдет в выходные, 13 и 14 декабря. Температура днем опустится до минус 7 градусов, по ночам ожидается до минус 11 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    GAC прокомментировал слухи об уходе из России

    Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию ее активов

    Известная российская журналистка рассказала о проблемах со здоровьем из-за веса

    Российские подлодки назвали вызовом для британских ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok