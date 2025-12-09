Москву завалит снегом

Синоптик Позднякова: Снегопад начнется в столице в 18 часов

Снегопад начнется в Москве во вторник, 9 декабря, в период с 18 до 21 часа. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что снегопад усилится к трем часам ночи среды, 10 декабря.

В настоящее время зона осадков приблизилась к границам Московской области. Днем во вторник сильные осадки прошли в Смоленской области — из-за снегопада видимость сократилась до двух километров. Также осадки наблюдались в Тверской области: в Вышнем Волочке и Торжке.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшую среду в Москве будет наблюдаться репетиция зимы, однако снег пролежит на улицах не более чем полтора дня.

При этом синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала резкое снижение температуры произойдет в выходные, 13 и 14 декабря. Температура днем опустится до минус 7 градусов, по ночам ожидается до минус 11 градусов.