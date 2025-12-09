Мужчина попытался положить на счет в банке наркотики вместо денег

В США мужчина случайно отправил в банк по пневмопочте метамфетамин

Житель США попытался оставить на хранение в банке наркотики. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Огайо. 46-летний Джейсон Смит по ошибке отправил через пневмопочту банка пакетик с кристаллическим веществом, похожим на метамфетамин, вместо денег, которые собирался положить на счет. Бдительный банковский служащий, принявший «депозит», немедленно сообщил о подозрительном вкладе в полицию. Мужчину удалось задержать в 300 километрах от места происшествия.

Смит даже не заметил своей ошибки и спокойно уехал из банка. Служебная собака по кличке Макс позже обнаружила в его автомобиле другие наркотики и приборы для их употребления. «Незаконные наркотики не должны попадать в банковскую пневмопочту — их можно сдать в офисе шерифа. Никаких обвинений, никаких наручников, только помощь», — прокомментировал инцидент шериф округа Монро Дерек Норман.

Обвинения Смиту пока официально не предъявлены, сейчас он находится под стражей в тюрьме округа Монро.

Ранее сообщалось, что в Колумбии полицейские поймали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо. По данным следствия, мужчина скармливал своих жертв крокодилам.