Экономика
02:23, 9 декабря 2025Экономика

Мощный циклон обрушился на российский регион

Shot: На Камчатку обрушился мощный циклон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Петропавловск-Камчатский заметает снегом. В российском городе застревают автобусы, а люди вынуждены добираться до своих рабочих мест пешком, пишет Telegram-канал Shot.

«На Камчатку обрушился мощный циклон, из-за которого движение в городе парализовано с самого утра. В городе большие пробки, техника не успевает чистить выпадающий снег», — говорится в сообщении.

Как пишут журналисты, некоторые автобусы застряли и не смогли ехать. Пассажиров перевозят с помощью вахтовок, которые вышли на линию.

В свою очередь, глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев попросил руководителей организаций города перевести работников на удаленку, а также подтвердил, что ситуация в регионе сейчас сложная.

4 декабря сообщалось, что на Камчатку пришел мощный циклон со стороны Охотского моря и обрушил снежный шторм. Только за одну ночь в регионе выпала треть месячной нормы осадков.

До этого мощный снегопад поставил на паузу жизнь на севере Бурятии. Из-за непогоды в Северобайкальском районе республики отменили рейсы автобусов.

