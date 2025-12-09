Реклама

Силовые структуры
12:55, 9 декабря 2025Силовые структуры

НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

НАК: В России задержали более двух тысяч боевиков и их пособников в 2025 году
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За 2025 год в России задержали более двух тысяч боевиков и их пособников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, в этом году силовики нейтрализовали 24 и задержали свыше двух тысяч боевиков, причастных к террористической деятельности.

На Северном Кавказе в ходе пяти контртеррористических операций и других специальных операций была пресечена деятельность 332 боевиков и пособников.

Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили около 300 терактов.

