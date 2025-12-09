НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

НАК: В России задержали более двух тысяч боевиков и их пособников в 2025 году

За 2025 год в России задержали более двух тысяч боевиков и их пособников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, в этом году силовики нейтрализовали 24 и задержали свыше двух тысяч боевиков, причастных к террористической деятельности.

На Северном Кавказе в ходе пяти контртеррористических операций и других специальных операций была пресечена деятельность 332 боевиков и пособников.

Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили около 300 терактов.