Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем»

Букмекеры назвали фаворита матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и английским «Ливерпулем». Об этом сообщает «Чемпионат».

Так, они отдали предпочтение хозяевам поля: победа «Интера» — коэффициент 2,38 (около 42 процентов вероятности), ничья — 3,85, успех «Ливерпуля» — 2,95. При этом аналитики ожидают результативный футбол — тотал больше 2,5 гола за 1,69, меньше 2,5 — за 2,20, обе забьют — за 1,56.

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени.​

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» стал фаворитом Лиги чемпионов. На втором месте расположилась «Бавария», а замыкает тройку лидеров французский ПСЖ.

