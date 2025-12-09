Названо место крушения российского военно-транспортного самолета Ан-22

ТАСС: Ан-22 потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области. Место катастрофы называет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, фрагменты самолета найдены на воде. Предварительно, Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

О крушении тяжелого транспортного самолета в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. На борту находились семь членов экипажа. По неподтвержденной официально информации, борт принадлежит Минобороны России.

Официальных комментариев о катастрофе пока не было.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» был сконструирован в Советском Союзе и совершил первый полет в феврале 1965 года. Борт предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим турбовинтовым самолетом в мире.

Ранее в Дагестане на частный дом рухнул вертолет Ка-226 с людьми на борту. Борт осуществлял рейс из Кизляра к базе отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. Жертвами происшествия стали четыре человека, еще трое пострадали.