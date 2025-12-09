Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 9 декабря 2025Экономика

Названы лучшие российские вина

Роскачество: Игристые Вина «Абрау-Дюрсо», «Мысхако» и «Новый Свет» — лучшие в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Лучшими российскими игристыми винами в 2025 году, по мнению представителей Роскачества, стали алкогольные напитки компаний «Абрау-Дюрсо», «Мысхако» и «Новый Свет». Об этом сообщает РИА Новости.

В категории белых брютов лучшими российскими винами были признаны «Brut d'Or Блан де Блан» и «Brut d'Or Блан де Нуар», оба — 2021 года розлива. Первый напиток набрал 4,51 балла, а второй — 4,47 балла. Тройку лидеров в этом сегменте замкнуло игристое «Блан де Блан» 2019 года от «Фанагории» (4,42 балла).

Лучшими белыми брютами среди вин, изготовленных методом Шарма (резервуарный метод), стали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание», произведенное компанией «Мысхако» (белое, 2024 год, 4,37 балла). В топ-3 этой категории также попали «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» (белое, 2024 год, 4,32 балла) и «Артэ Прóсека» от «Аристов» (белое, 2024 год, 4,3 балла).

Среди розовых брютов лучшим эксперты признали «Пино Нуар» от компании «Новый Свет» (2020 год, 4,41 балла). В тройку лидеров в этой категории аналитики также включили «Империал Кюве» («Абрау-Дюрсо», 2022 год, 4,31 балла) и «Розе» («Гунько Вайнери», 2021 год, 4,31 балла).

Российские вина стали постепенно вытеснять европейские на фоне неоднократного повышения импортных пошлин на продукцию из недружественных стран. В Infoline полагают, что к 2029 году доля отечественных вин на внутреннем рынке поднимется до 74 процентов. Иностранные же напитки будут становиться заметно дороже, в результате чего спрос на них будет устойчиво падать, констатировали аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok