Наука и техника
19:52, 9 декабря 2025

Обнаружен ранний признак развития диабета первого типа

Diabetes: Уничтожение инсулин-продуцирующих бета-клеток предсказывает диабет
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Университета Флориды выявили первые клетки, которые погибают при диабете 1-го типа. Результаты, опубликованные в Diabetes, меняют привычные представления о начале болезни.

Ученые обнаружили, что иммунная система сначала уничтожает самые маленькие скопления инсулин-продуцирующих бета-клеток и одиночные клетки, рассеянные по поджелудочной железе. Этот процесс, как показало исследование, начинается еще до появления первых симптомов и предвещает следующую стадию — атаку на крупные островки Лангерганса, которые обеспечивают основной объем выработки инсулина.

По словам авторов, если научиться выявлять этот ранний этап и защищать крупные островки, можно потенциально замедлить или даже предотвратить развитие заболевания. Находка также объясняет, почему диабет у детей прогрессирует быстрее: их поджелудочная содержит больше мелких островков, которые первыми попадают под удар.

Результаты стали возможны благодаря анализу тканей из крупнейшей международной биобазы nPOD и открывают путь к более ранней диагностике и новым стратегиям профилактики диабета 1-го типа.

Ранее ученые выявили микробную молекулу, которая способна улучшать контроль уровня глюкозы, подавляя воспалительные процессы.

    Обсудить
