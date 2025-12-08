Найден неожиданный защитник от развития диабета

Nat Met: Молекула TMA улучшает контроль уровня глюкозы и блокирует воспаление

Ученые нашли неожиданного защитника от инсулинорезистентности — молекулу TMA, которую кишечные бактерии вырабатывают из пищевого холина. Как показало крупное международное исследование, опубликованное в Nature Metabolism (Nat Met), TMA способна блокировать ключевой воспалительный белок IRAK4, тем самым снижая хроническое воспаление и улучшая контроль уровня глюкозы.

Наблюдения на клеточных моделях и лабораторных животных показали: TMA напрямую связывается с IRAK4 и «выключает» его чрезмерную реакцию на жирную пищу — ту самую реакцию, которая со временем приводит к развитию инсулинорезистентности. Более того, подавление IRAK4 фармакологическими методами воспроизводило те же положительные эффекты, что и действие самой микробной молекулы.

Авторы называют открытие «переворотом в понимании роли микробиома»: оказывается, один из его метаболитов способен не усугублять, а, наоборот, предотвращать вредные последствия неправильного питания. Чтобы использовать этот механизм в лечении диабета, ученые предлагают два направления — стимулирование выработки TMA через питание и разработку препаратов, нацеленных на блокаду IRAK4.

