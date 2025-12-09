Оборона ВСУ в одном из городов ДНР рухнула

Российские военные завершают взятие Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Оборона врага рухнула! Армия России завершает разгром ВСУ в Северске!» — говорится в публикации.

Уточняется, что российские военные 8 декабря водрузили флаг России над школой в центре города. За последние дни подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ продвинулись там на площади до пяти квадратных километров.

Днем 9 декабря появилась информация о взятии ВС России 99 процентов Северска. Сообщалось, что в населенном пункте ведется зачистка подвалов.