Очевидцы описали первые секунды крушения военного самолета в российском регионе

«Ъ»: Ан-22 внезапно начал разваливаться в воздухе перед крушением под Иваново

Военный самолет Ан-22 внезапно начал разваливаться в воздухе перед крушением в Ивановской области. Первые секунды падения борта описали очевидцы, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что катастрофа произошла около полудня во вторник, 9 декабря.

Со слов очевидцев, борт внезапно начал разваливаться в воздухе. Свидетели рассказали, что обломки фюзеляжа упали в Уводьское водохранилище рядом с деревней Иванково в российском регионе.

Ранее Минобороны России подтвердило крушение военно-транспортного самолета в Ивановской области. В ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдном районе, и объявили о начале расследования причин произошедшего. Предварительно, на борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.