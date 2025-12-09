Отразивший атаку БПЛА в Чечне боец получил миллион рублей от Кадырова

Кадыров вручил благодарственное письмо и ₽1 млн бойцу, сбившему БПЛА над Чечней

Боец, отразивший атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Чечни, получил от главы региона Рамзана Кадырова благодарственное письмо и один миллион рублей. Об этом глава Чечни сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией», — отметил Кадыров.