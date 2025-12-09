Реклама

22:34, 9 декабря 2025Россия

Отразивший атаку БПЛА в Чечне боец получил миллион рублей от Кадырова

Кадыров вручил благодарственное письмо и ₽1 млн бойцу, сбившему БПЛА над Чечней
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Боец, отразивший атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Чечни, получил от главы региона Рамзана Кадырова благодарственное письмо и один миллион рублей. Об этом глава Чечни сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией», — отметил Кадыров.

