Оценена безопасность российских туристов в Таиланде на фоне конфликта с Камбоджей

АТОР: Россиянам ничего не грозит во время отдыха в Таиланде

Российским туристам ничего не грозит во время отдыха в Таиланде. Безопасность соотечественников на фоне конфликта популярной пляжной страны с Камбоджей оценили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказала «Вестнику АТОР» руководитель таиландского направления туроператора ПАКС Оксана Северина, наземная граница между странами закрыта, а курорты расположены далеко от зоны конфликта. Находящиеся там россияне пока что не обращались с жалобами.

При этом посол России в Таиланде Евгений Томихин попросил соотечественников не посещать районы, которые граничат с Камбоджей, из-за обострившегося конфликта между государствами.

Ранее армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей территорий эвакуироваться. Причиной стала потенциальная опасность эскалации столкновений в регионе.

