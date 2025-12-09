Выпуск продуктов питания в России упал

Forbes: Пищевая промышленность в России покажет снижение впервые с 2009 года

По итогам 2025 года производство продуктов питания в России продемонстрирует снижение впервые с 2009 года, а инвестиции в новые проекты за первые 11 месяцев сократились почти в два раза, вернувшись на уровень 2013 года. Об этом со ссылкой на данные экспертов пишет Forbes.

По оценкам электронной торговой площадки «ТендерПро», число новых инвестпроектов в пищевую промышленность за 11 месяцев упало на 45 процентов, а общая сумма вложений — на 46 процентов, до 104,7 миллиарда рублей.

В INFOLine указывают, что хуже активность была только до введения в стране продовольственного эмбарго, то есть запрета на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из стран, поддержавших санкции в отношении России.

Тогда политика импортозамещения способствовала активным вложениям в производство внутри страны, что и обеспечило их рост. Но теперь, если не учитывать некоторые категории (например, корма для домашних питомцев), производство показывает отрицательную динамику.

Управляющий партнер Agrotrend.ru Николай Лычев указал, что на секторе сказывается общая ситуация в экономике, в том числе высокие ставки по кредитам и нехватка трудовых ресурсов. Отдельной проблемой стали экспортные ограничения, в том числе запретительные пошлины, что делает убыточными некоторые виды производства.

Не менее значимо и снижение покупательской способности населения. В текущем году стал заметным переход к сберегательной модели поведения, то есть люди имеют меньше возможностей тратить средства. Все чаще граждане отказываются от деликатесов и выбирают более простую еду.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал немедленно запустить подготовленный правительством план структурных изменений в отечественной экономике. До этого глава государства отмечал, что российские власти удовлетворены экономической ситуацией в стране.