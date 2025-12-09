Партнеры России по БРИКС стали закупать больше нефти у ОАЭ

Bloomberg: Китай и Индия увеличили закупки нефти у ОАЭ после снижения цен

Китай и Индия увеличили закупки нефти у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

После того как королевство снизило цены на сырье до самого низкого уровня за последние пять лет, партнеры России по БРИКС стали закупать у него больше нефти. Так, нефтеперерабатывающие компании из КНР приобрели у государственного производителя Saudi Aramco почти 50 миллионов баррелей для отгрузки в январе. Это рекордный объем с августа 2025 года, и он более чем на 10 миллионов баррелей превышает декабрьский показатель.

Объемы импорта растут за счет увеличения закупок некоторыми частными нефтеперерабатывающими заводами. Так, у ближневосточных производителей закупилась индийская частная нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. Она договорилась о поставке в январе более 10 миллионов баррелей, но по словам источников, итоговые поставки будут еще больше.

Помимо частников, индийские государственные компании Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd. закупили больше нефти у производителей из Персидского залива. Нефтеперерабатывающие заводы в Таиланде и Малайзии также закупили больше ближневосточной нефти.

По данным главного таможенного управления КНР, импорт из России за 11 месяцев упал почти на шесть процентов. Китай на 33,5 процента снизил закупки иностранного угля и на 19,3 процента — нефти. Кроме того, почти на 11 процентов упал импорт стали и на 14,3 процента — газа.